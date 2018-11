Busellato tiene su il Foggia: «Adrenalina ai livelli massimi, che voglia di giocare»

FOGGIA - «Voglia di riprendere a giocare, fame di scalare la classifica». Massimiliano Busellato mette a fuoco stato d’animo e obiettivi del Foggia, che si appresta a tornare in campo dopo due weekend consecutivi senza gare ufficiali. «Non vediamo l’ora di ricominciare, di affrontare questa trasferta di La Spezia - racconta il centrocampista rossonero -. Ci manca l’adrenalina che il campo e la partita ti danno. Abbiamo lavorato con impegno durante la pausa, ci auguriamo che il nostro campionato riparta in maniera positiva. Domenica scopriremo se e quanto siamo migliorati». Dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi, la formazione allenata da Grassadonia punta al risultato pieno per rilanciarsi. «Siamo una buona squadra, che può fare un bel campionato e di questo ne siamo consapevoli – afferma la mezz’ala ex Cittadella, Ternana, Salernitana e Bari -. Ma bisogna anche guardare in faccia la realtà: siamo terz’ultimi, in zona-retrocessione per via della penalità. Perciò ora dobbiamo concentrarci su questo e cercare di allontanarci il prima possibile dalle retrovie».

La Serie B riparte, per il Foggia, dalla Liguria. Dopodomani, alle 15, il duro confronto sul terreno dei bianchi. «Ho visto la loro gara casalinga di domenica scorsa contro il Benevento e mi hanno impressionato per come hanno giocato e per la capacità che hanno avuto di imporsi su una grande squadra quale è quella sannita - dichiara il mediano veneto, classe ‘93 -. Lo Spezia è una formazione costruita per fare un ottimo campionato, ha il morale alto e forse in questo momento ha più ritmo-partita di noi. Proveremo a metterli in difficoltà. Durante la sosta abbiamo svolto un richiamo di preparazione, lavorando inizialmente sulle lunghe distanze e poi sull’intensità. Abbiamo provato anche nuove soluzioni tattiche (ieri test a porte chiuse, allo “Zaccheria”, con la Primavera, ndc). Deciderà il mister se cambiare modulo o meno. Al di là di questi aspetti, conta la fame di vittorie con cui si va in campo: in un torneo livellato come la B, e ancora più competitivo quest’anno per via del nuovo format a 19 squadre, sono gli stimoli a fare la differenza». Venticinque anni, nato a Bassano del Grappa, Busellato è alla prima stagione in rossonero e finora ha collezionato 7 presenze in questo campionato: «Un’esperienza positiva - dice -, non mi pongo limiti e lavoro quotidianamente per migliorare, cercando di dare il meglio, consapevole che in alcuni incontri e momenti della stagione ci si riesce a pieno e in altri meno». Intanto, al “Picco” il Foggia non sarà solo: attesi almeno mille supporter rossoneri. «Sembra diventato normale per noi avere tutta questa gente al seguito in trasferta, ma non lo è - sottolinea il centrocampista dei “Satanelli” -. È quasi come giocare in casa. Ci dà calore e spinta. Speriamo che sia una bella domenica per noi e i nostri tifosi».