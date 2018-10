Foggia, ecco gli stakanovisti: Kragl ha giocato 602 minuti

Sette partite su sette. Tutte disputate dall’inizio alla fine. Bizzarri, Camporese e Martinelli sono gli unici calciatori del Foggia a non essersi persi neanche un minuto delle gare giocate dalla formazione rossonera, in Serie B, da agosto scorso in poi. Il portiere argentino e i due difensori centrali hanno infatti giocato 630 minuti (recuperi esclusi). Sempre titolari, mai sostituiti. Un dato che non è una sorpresa riguardo a Bizzarri e Camporese: l’esperto numero 1 sudamericano è stato infatti ingaggiato l’estate scorsa per sostituire Guarna come primo portiere della formazione rossonera; Camporese continua ad essere il riferimento centrale nella linea difensiva a tre, come ha fatto per buona parte del campionato scorso. Ha invece stupito l’impiego costante di Martinelli. Grassadonia gli ha dato piena fiducia, e il centrale milanese non ha tradito le attese del tecnico. In crescita continua il suo rendimento. Quasi sempre in campo anche Carraro e Kragl: il 20enne centrocampista veneto, che ha il compito di impostare il gioco e far girare la squadra, ha totalizzato 626 minuti; il laterale tedesco di centrocampo, micidiale sui calci di punizione con il suo potente e perfido sinistro, ha giocato per 602 minuti. Grassadonia, inoltre, ha fatto molto affidamento pure su Mazzeo. L’attaccante salernitano, costretto a saltare per squalifica la prima partita di campionato, ha poi sempre giocato: 540 minuti, sei partite su sei disputate dal principio al termine. Per il resto della rosa, il minutaggio è stato inferiore ai 500 minuti: Loiacono (440), Deli (428), Chiaretti (313), Agnelli (304), Galano (291) e a seguire gli altri calciatori. Sui minuti giocati hanno inciso, per diversi rossoneri, infortuni e squalifiche: è il caso ad esempio di Galano, out nelle prime tre giornate perché fermato dal giudice sportivo. Poco impiegati Rizzo (22 minuti, frenato da un infortunio) e Boldor (11). Appena 4 minuti per Ramé. Mai in campo i portieri di riserva Noppert e Sarri, Rubin, i baby Arena e Cavallini e l’attaccante Iemmello (infortunato), che a breve dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni.

Ieri mattina, intanto, lavoro in palestra per i rossoneri. Poi, il «rompete le righe». Agnelli e compagni ricominceranno domani ad allenarsi, alle 14 a Melfi, per preparare la trasferta di Cosenza, gara in programma sabato prossimo alle 15.