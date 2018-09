Rossoneri, stasera contro il Crotone torna Mazzeo dal 1'

Il primo viaggio della stagione è un appuntamento col passato. Oggi, in Calabria, il Foggia sfida il Crotoneguidato dall’ex tecnico rossonero Giovanni Stroppa. Squadre in campo alle 21, il calendario sottopone la formazione dauna ad un esame dall’alto coefficiente di difficoltà. Archiviato il successo casalingo di domenica scorsa contro il Carpi, i «Satanelli» affrontano una delle retrocesse dalla A, che punta all’immediato ritorno nella massima serie.

«È una partita di cartello, al di là della classifica che al momento ci vede ultimi, con 5 punti di penalizzazione da recuperare - sostiene l’allenatore del Foggia, Gianluca Grassadonia -. Gara bella da giocare. Affrontiamo una squadra forte, che ha tanti calciatori di grande qualità, è ben messa fisicamente e abile sulle palle inattive, ha personalità, è arrabbiata avendo perso domenica scorsa a Cittadella, e ci tiene a fare bene nel suo primo incontro interno di questo campionato. Non dobbiamo sbagliare l’approccio alla gara. Partita molto difficile, da interpretare con intensità e cattiveria agonistica. Arriviamo bene a questa sfida, al termine di una buona settimana di lavoro - continua il tecnico -. Abbiamo ancora alcune defezioni, ma, mettendo in pratica quello che abbiamo provato in settimana, possiamo dire la nostra e fare bella figura. Stroppa? Fa piacere rincontrarlo: ha lasciato un bel ricordo a Foggia, è entrato nella storia del club ed è una persona per bene, un gran lavoratore. Sono certo che farà cose egregie anche al Crotone, spero a partire dalla gara successiva a questa».

Tra i rossoblù indisponibili Vaisanen e Barberis, oltre allo squalificato Golemic. Out nel Foggia gli infortunati Zambelli, Busellato, Rizzo, Deli e Iemmello e gli squalificati Galano e Floriano. Tornano a disposizione Agnelli, Gerbo e Mazzeo, che hanno scontato le rispettive squalifiche. Partita preparata a porte chiuse per l’intera settimana. C’è curiosità in merito alle scelte tattiche e di formazione di Grassadonia, che non si sbilancia e risponde solo con un sorriso quando gli viene chiesto se c’è la possibilità che il Foggia cambi assetto difensivo optando per la difesa a 4: «Ho convocato 21 calciatori - riepiloga il tecnico -. Zambelli dovrebbe riaggregarsi al gruppo martedì prossimo. Per Rizzo occorrerà un po’ più di tempo. Hanno avuto entrambi problemi muscolari. Busellato si è fermato per un affaticamento. In compenso, rientrano alcuni degli squalificati. Mazzeo? È stato determinante nel Foggia, negli ultimi 2 anni, per gol realizzati. È un leader silenzioso, una freccia in più al nostro arco».

L’organico, intanto, è ormai quasi definito per intero. L’ultima operazione in uscita potrebbe essere quella inerente all’attaccante Floriano, richiesto dal nuovo Bari e vicino al trasferimento al club biancorosso. «Rubin è stato reintegrato - spiega Grassadonia -. Abbiamo parlato, ci siamo chiariti. Floriano? Siamo in tanti, è vero, ma lui ha dimostrato di poterci stare in questo gruppo e di poter fare la sua parte, essendo peraltro un giocatore duttile. Se resterà, per me sarà un piacere. Spetta a lui decidere il suo destino, se non l’ha già fatto. Col direttore Nember non abbiamo parlato di ulteriori innesti, pescando fra gli svincolati. Secondo me, siamo a posto così».

Nel Crotone tra gli ex rossoneri, oltre a Stroppa, ai suoi collaboratori tecnici Brescia e Guerra e ai preparatori atletici Mascheroni e Allevi, il centrocampista Molina. Dieci anni fa l’ultima sfida disputata dalle due formazioni in Calabria, in terza serie, vinta 1-0 dai padroni di casa. Attesi allo «Scida» poco più di trecento sostenitori del Foggia.

«Voglio vedere un Foggia aggressivo, compatto, corto - detta l’allenatore rossonero -. Intensità, concentrazione, attenzione, cura dei particolari. Senza questo e senza ardore, furore agonistico non si va lontano. Il mio Foggia deve essere compatto, avere uno spirito e un’anima. Se in campo mettiamo tutto ciò, sono disposto ad accettare qualsiasi risultato. Se giocheremo da Foggia, ci divertiremo».