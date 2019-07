IV Edizione del festival della cultura alimentare

Se la biodiversità salverà il pianeta, allora un ex mulino è davvero il luogo giusto per raccontarlo. Come? Attraverso “Cultural”, il festival della cultura alimentare nato a Parigi nel 2014, che torna per la quarta edizione italiana nella città Capitale Europea della Cultura 2019: Matera. Quando? Da domenica 21 a martedì 23 luglio. Dove? Nell’ex Mulino Alvino. L’evento, ideato e organizzato da Consortium Paris con l’obiettivo di promuovere la cultura alimentare italiana nel mondo, trasformerà Matera nella capitale del gusto italiano, grazie al contributo di produttori, chef, pizzaioli, panificatori e sommelier che si avvicenderanno sul palco di Cultural fra masterclass, atelier, tavole rotonde e laboratori e sei cene (tutte su prenotazione).

Saranno più di 100 gli ospiti di questa edizione chiamati a raccontare un territorio ricco di tipicità e biodiversità. Fra questi segnaliamo Vitantonio Lombardo (Vitantonio Lombardo, Matera), Angelo Sabatelli (Ristorante Angelo Sabatelli, Putignano), Domingo Schingaro e Tiziano Mita rispettivamente chef e pasticciere (I due camini, Borgo Egnazia), Pietro Zito (Ristorante Antichi sapori, Montegrosso di Andria), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso, Milano). E, poi, i pizzaioli fra i quali Gennaro Battiloro (Battil’oro, Querceta) e Andrea Giordano (Lievito 72, Trani). Mi fermo qui, impossibile citarli tutti! Mi piace evidenziare lo spazio pensato apposta per i più piccoli, con corsi di cucina anche per bambini.

Si parlerà di mare, pesca sostenibile, inquinamento da plastica, traffico marittimo e acidificazione delle acque ma anche di mobilità elettrica. Sua maestà il vino, in collaborazione col Movimento del Turismo del Vino Basilicata, sarà rappresentato da oltre 40 le aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia. Otto le masterclass dirette da esperti degustatori dell’Ais Basilicata. Importante novità di quest’anno l’abbinamento con alcuni chef e 4 masterclass dedicate a Spiriti Italiani, Gin, Agave e Rum, ed attività di assaggio di oli, caffè e birra e miele. Cultural è un evento ad ingresso libero con registrazione obbligatoria online su www.culturalfestival.eu , che sarà aperto al pubblico per tre giorni dalle ore 10 alle 20.