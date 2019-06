Vino, la movida pugliese è moda

E’ partita la movida del vino. Da mille persone fino a 50 ospiti, selezionatissimi ospiti o ancora di meno: per una festa privata a bordo piscina. Sempre e soltanto, aldilà dei numeri e dello stile, per onorare sua maestà Bacco.

L’estate pugliese è anche questo, feste di-vine. Dove? Ovunque si sia compreso il valore del marketing territoriale, di quello strumento impalpabile ma molto concreto che rende un vino diverso da un altro. Tecnicamente? Non solo, o forse solamente nel racconto della storia e dell’emozione legata a quel luogo, magari noto per tutt’altro.

Un esempio? Se dico Acquaviva, la prima risposta che ci veniva in mente era la cipolla, che ha reso celebre questo pezzo di Murgia. Dallo scorso anno, con la Casa Bianca di Trump che ha porta a tavola il vino delle Tenute Chiaromonte, ora anche i meno esperti si ricordano che in queste fertili colline prosperano le vigne del vino DOC Primitivo di Gioia del Colle.

Un fiume di auto, roseti in fiore all’inizio dei filari di uva, oltre un migliaio di persone, ghiaccio a volontà per tenere fresco il vino e un immenso prato verde hanno fatto da corolla alla presentazione al pubblico (solo su invito) appunto della nuova sede di Tenute Chiaromonte. Ma ci vorranno altri 4-5 anni, come ci dice Nicola Chiaromonte, per completare questa che a me sembra una cattedrale del vino.

Spostiamoci a Sud e, se dico Grottaglie, tutti pensiamo alle ceramiche. Non solo, perché dopo otto generazioni Nicola Motolese (ha ripreso a produrre il vino in bottiglia. Con 200 ettari di possedimenti, e masserie splendide, che arrivano fino a San Michele di Bari e a Lizzano, Tenute ha deciso di presentare questa sera a Grottaglie nella Bottega de Monaco la nuova annata dei suoi vini. E poi? A Ruvo di Puglia, solo per il museo Jatta? Qui, il 5 luglio, nella boutique winery (proprio così, in inglese)dell’azienda Agricola Mazzone. L’estate 2019, allora, sarà quella della caccia di inviti per la movida del vino.