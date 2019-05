Bari, la cucina diventa pensiero e sapore

C’è una crescita impetuosa del made in Sud e, insieme, la voglia di fare rete. C’è una Puglia che vola, per i suoi collegamenti internazionali, e che instancabilmente porta i suoi sapori in tutto il mondo. E’ questo il giardino di bontà nel quale è germogliato Excellence Taste of Sud, l’evento esclusivo dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane con focus sulla Puglia.

L’appuntamento, con ingresso gratuito su accredito o con registrazione in loco, domenica 19 e lunedì 20 maggio catapulterà i riflettori dell’enogastronomia italiana sul Centro Congressi dell’aeroporto internazionale di Bari. E’ un’idea che si è concretizzata a Roma, dove è giunta alla settima edizione, e che per la prima volta porta il suo format fuori dalla capitale su iniziativa di Excellence Magazine, che promuove il patrimonio enogastronomico italiano delle eccellenze attraverso la propria piattaforma multicanale. Excellence Taste of Sud toccherà i temi dell’innovazione e della contaminazione, con un approfondimento sulla sostenibilità intesa come rispetto ambientale, cucina circolare, lotta agli sprechi e risorse energetiche alternative.

Sarà un tripudio di chef stellati e non, uniti dalla unicità della loro interpretazione del nostro territorio in cooking show a quattro mani. Tra questi si distinguerà Trani con la più alta partecipazione di chef con Domenico Di Tondo (Le Lampare al Fortino), Alessio Di Micco (Corteinfiore), Mario Musci (Gallo Restaurant), Luigi Di Feo (L’Officina del Vino). Non solo degustazioni, ma momenti di incontro per conoscere i protagonisti e gli artefici delle eccellenze del settore, approfondimenti sulle ultime tendenze della cucina, tavole rotonde, testimonianze, sperimentazioni e racconti di grandi storie aziendali.

In programma anche un contest per i giovani chef under 30 e premiazioni delle eccellenze territoriali di Bari e Provincia, per i migliori ristoranti, aziende, masserie con ospitalità, manager horeca, enoteche, pasticcerie/gelaterie e un premio per le cinque donne più rappresentative della Puglia. In aggiunta a questi, ogni categoria un premio analogo anche per Matera, capitale della cultura 2019. Sono previste anche attività dedicate al B2B, con occasioni per favorire la formulazione di una rete di rapporti professionali, concrete opportunità di business tra produttori e buyer. Excellence Taste of SUD è realizzato con il patrocinio di Regione Puglia, Unione Europea e Puglia Promozione.

