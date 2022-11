Ceglie Messapica, rissa con ferito tra minori: denunciati in 8, hanno tutti tra i 15 e i 16 anni

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri hanno identificato e denunciato otto ragazzini tra i 15 e i 16 anni accusati di avere preso parte ad una rissa tra giovanissimi che avvenne nella tarda serata del 31 ottobre a Ceglie Messapica e nella quale un 16enne venne ferito con un’arma da taglio al dito di una mano. Quella sera i carabinieri furono allertati dopo l’arrivo al pronto soccorso del ragazzo che fu medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. I successivi accertamenti, consistiti nell’esame dei testimoni e nell’acquisizione e visione dei filmati degli impianti di video sorveglianza presenti sul posto, hanno consentito di accertare che in Piazza Sant'Antonio gli otto minorenni avrebbero partecipato attivamente alla rissa, affrontandosi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, a più riprese per le vie del paese. Gli otto giovani sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Lecce con l’accusa di rissa aggravata.