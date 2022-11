A Francavilla Fontana domenica la marcia per la legalità dopo l'omicidio di Paolo Stasi

BRINDISI - Parte dalla volontà di alcuni giovani di ribadire principi come giustizia e legalità, alla luce dei gravi fatti di cronaca avvenuti nei giorni scorsi a Francavilla Fontana tra cui l’omicidio del 19enne Paolo Stasi, la «Marcia della Legalità» organizzata per domani pomeriggio nel comune brindisino. Il corteo promosso dalle associazioni «Generazioni 021», «Libera» e «Unione degli studenti» partirà da Piazza Umberto I.

«Questa iniziativa - spiega il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo - nasce dai giovani che proprio in questi giorni sono stati additati dall’opinione pubblica come i responsabili principali di quanto sta accadendo in città. È significativo che proprio loro si siano fatti promotori di una manifestazione dall’alto valore civile, dimostrando ancora una volta che le generalizzazioni sono una forma diversa di ingiustizia». «Francavilla non è solo cronaca. Ogni giorno - prosegue - la quasi totalità dei nostri concittadini agisce nel rispetto delle regole e del prossimo. Ma non possiamo volgere lo sguardo altrove, dobbiamo avere coscienza di quanto sta accadendo intorno a noi e ribadire i principi fondamentali su cui si regge il nostro stare insieme».

«La manifestazione di domenica - conclude il sindaco - arriva a pochi giorni dall’anniversario dell’uccisione del nostro giovane concittadino Francesco Ligorio, riconosciuto nel 2020 dal ministero dell’Interno vittima della criminalità organizzata. Saremo in piazza anche per lui e per tutti i caduti innocenti».