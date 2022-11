Ceglie, il giorno dell’esame era malata: riammessa al concorso dal Tar Lecce

CEGLIE MESSAPICA - Era stata esclusa dal concorso per l’assunzione (a tempo indeterminato) di tre vigili urbani bandito dal Comune di Ceglie Messapica perché il giorno in cui avrebbe dovuto sostenere le prove fisiche era malata. Malattia certificata dal medico del servizio di continuità assistenziale.

Il Tar Lecce, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Aventaggiato, le ha dato ragione. Con sentenza del 31 ottobre scorso i giudici amministrativi salentini hanno accolto il ricorso proposto da una concorrente alla procedura per la selezione degli agenti di polizia municipale del Comune di Ceglie Messapica. La concorrente era stata esclusa dalla procedura per non essersi presentata alle prove fisiche in ragione del suo stato di malattia (febbre)...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION