Dalle parole ai fatti, rissa tra minorenni nel Brindisino

CEGLI MESSAPICA - Un diverbio verbale degenerato in rissa, che poteva finire in tragedia. Il tutto è avvenuto ieri sera, in Piazza Sant'Antonio a Ceglie Messapica, quando dalle parole si è passai alle armi da taglio.

A fronteggiarsi due gruppi di giovani tra i 15-16 anni, molti dei quali poi finiti in ospedale per le cure del caso nei nosocomi di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana. A riportare la peggio è stato un 16enne, che ha riportato un profondo taglio fino al polso, che gli è stato curato all'ospedale dove si è recato dopo le ore 23. Gli altri giovani si sono recati, accompagnati dai genitori a Francavilla con leggeri ferite, frutto della rissa.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Vito dei Normanni. Tutti i minorenni sono stati identificati e ascoltati, e le immagini di videosorveglianza possono essere determinanti.