Brindisi, ragazza di 15 anni muore all'ospedale «Perrino»: era arrivata con un forte mal di testa

BRINDISI - Una ragazzina di 15 anni, M.C., è morta all'ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivata con un forte mal di testa. È il secondo caso in poche settimane dopo il decesso di un'altra adolescente, sempre nello stesso nosocomio, deceduta per una miocardite fulminante.

Era stata operata il 25 ottobre. La ragazzina si era presentata in pronto soccorso il 22 ottobre manifestando una forte cefalea. È stata prima trasferita nel reparto di pediatria e poi, dopo qualche giorno, in neurochirurgia dove è stata operata d’urgenza a causa del peggioramento delle sue condizioni. Come confermano dall’Asl di Brindisi, l’intervento è "tecnicamente riuscito" ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente ripresentato un ascesso cerebrale. Verrà eseguita l'autopsia.