La bonifica di Sbitri: comune diffida il Demanio a pagare 700mila euro

Sono trascorsi dodici anni dalla bonifica di Sbitri, ma per l’Amministrazione comunale i conti... ancora non tornano. E da Palazzo di Città è già partito l’ultimo avviso, notificato ad Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa (demanio militare), ad adempiere all’obbligo di pagamento della somma (che, rivalutata, è di poco inferiore a 700mila euro) all’epoca impegnata dal Comune per appaltare ad una ditta specializzata le opere di incapsulamento dell’amianto (rimasto abbandonato in contrada Sbitri per tre lunghi anni, a partire dal giorno della demolizione delle 71 villette abusive). Il tutto entro 60 giorni, pena il ricorso alle procedure di esecuzione forzata.

Siamo forse all’ultimo capitolo di un contenzioso che si trascina da più di un decennio? All’epoca, era il 2009, fu l’allora sindaco Mennitti ad emettere un’ordinanza con cui venne imposto ai proprietari di quell’area di procedere alla urgente rimozione dell’amianto. In mancanza di riscontro, e nelle more del rimpallo di responsabilità tra gli enti (in ordine a quale di essi spettasse il compito di bonificare l’area altamente tossica dislocata sul litorale nord), venne bandita la gara d’appalto, con i costi a carico delle casse comunali, ma con la prospettiva prevista dalla legge di esercitare l’azione di rivalsa in danno dell’Agenzia del Demanio (dichiaratasi, a sua volta, sempre estranea). Quel provvedimento è stato poi impugnato ma per due volte il Tar con altrettante sentenze del 2014 ne ha deliberato la legittimità e l’efficacia. Ora, a distanza di ulteriori otto anni, stante la perdurante inerzia dei soggetti obbligati, si sta compiendo l’atto finale, l’ulteriore diffida ad adempiere al pagamento, in assenza della quale il Comune passerà tutto nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, con la prospettiva - se del caso - di recuperare quella somma di denaro con la procedura esecutiva.