Due mezzi si scontrano fra Ostuni e Fasano, tre feriti in ospedale

Incidente stradale questa mattina sulla Ostuni - Fasano, nel Brindisino. Per cause al vaglio della polizia locale della Città Bianca, il sinistro ha visto coinvolti due mezzi che di sono scontrati. Il bilancio è di tre feriti trasportati nei vicini nosocomi di Ostuni e Brindisi. Le loro condizioni non destano preoccupazioni, sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato