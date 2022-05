Fasano, uccise 47enne a calci e pugni, adesso è fuori

FASANO - Mario Scolti, uno degli assassini di Giovanni Bongiorno, è tornato libero dopo 10 anni di reclusione. Condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione, il più piccolo dei fratelli Scolti, grazie ai meccanismi della cosiddetta «aritmetica penitenziaria», ha potuto beneficiare delle misure alternative alla carcerazione previste dall’ordinamento giudiziario per chi dietro le sbarre mantiene una buona condotta. Da qualche settimana, quindi, Mario Scolti ha lasciato il carcere. Ora è in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

