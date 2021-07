Brindisi, mega incendio distrugge ex vivaio

BRINDISI - Un incendio di vaste proporzioni ha devastato ieri un vivaio - in disuso - lungo la Statale 7 (in via Murri). A fuoco una parte del vivaio dove erano ammassati tutti i vasi in plastica, vasi di grandi dimensioni, tubature in plastica, in più hanno preso fuoco palme e alberi alto fusto. Il fumo denso e nero prodotto nella combustione è stato visibile a diversi chilometri di distanza.

Il forte vento di scirocco ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con due squadre e tre autobotti. L’incendio divampato nel primo pomeriggio si è protratto per diverse ore prima di essere sedato. Superlavoro dei pompieri peraltro nella fascia oraria più calda di una torrida giornata. Indagini sono in corso sulle cause.