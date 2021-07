Navi più alte in porto Brindisi da pista aeroporto più lunga

BRINDISI - Con l’allungamento della pista dell’aeroporto di Brindisi è stata innalzata l’inclinazione del cono d’atterraggio degli aerei e quindi potranno accedere al porto, molto vicino allo scalo aereo, anche navi con 45 metri di air-draft (altezza dalla superficie dell’acqua), fino ad arrivare a 62 metri per le banchine più esterne. I nuovi limiti di ingombro sono già entrati in vigore, ed è stata così eliminata una storica interferenza tra le attività di porto e aeroporto.

«Una nuova era per il porto di Brindisi», è stato detto in una conferenza stampa nella sede di Brindisi dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Vi hanno partecipato il presidente, Ugo Patroni Griffi, il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, il comandante della capitaneria di porto, Fabrizio Coke, il direttore centrale della vigilanza tecnica Enac, Claudio Eminente. «Per anni, abbiamo lavorato tutti in un’unica direzione - commenta il presidente Patroni Griffi- con l’obiettivo di realizzare quello che inizialmente appariva come un progetto utopistico. Da oggi porto e aeroporto non si limiteranno più» e potranno convivere positivamente.