Brindisi, movida nel centro storico senza più coprifuoco

Brindisi - E’ in arrivo il primo week-end senza più coprifuoco: niente più limiti di orario per il rientro a casa e possibilità, anzi, di tirare sino alle prime luci del mattino dopo.

La domanda allora sorge spontanea: come si evolverà l’eterno conflitto tra proprietari di locali e giovani, da un lato, e residenti del centro storico dall’altro? In altre parole: come si concilierà l’esigenza dei primi di fare incassi e, nel caso degli avventori, di divertirsi (e fare chiasso, magari accompagnato da musica ad altissimo volume) dopo mesi di “clausura” e quella dei secondi di poter beneficiare di quiete nelle ore notturne per un sereno e sacrosanto riposo?

Il fine settimana in arrivo sarà, al riguardo, un primo banco di prova e all’appuntamento coloro che abitano nelle vicinanze di pub e locali notturni sembra vogliano arrivarci preparati a puntino. A quanto pare, un nutrito gruppo si sta dando già da fare per trovare un giusto compromesso che sia in grado di assecondare entrambi i bisogni. Ma, allo stesso tempo, è pronto a dare battaglia qualora la situazione - come si teme per esperienze pregresse - dovesse sfuggire ad ogni controllo e ciò non solo in relazione all’inquinamento acustico legato alla diffusione di musica all’esterno dei locali (troppo spesso a volume esagerato), ma anche in riferimento ad igiene e decoro, laddove molti giovani scambiano gli anfratti dei vicoli per bagni pubblici, rendendo la strada sporca ed impercorribile e l’aria assolutamente irrespirabile.

Tra i due contendenti c’è il Comune che, al momento, non è ancora intervenuto per regolamentare la materia. L’anno scorso lo fece con un’ordinanza (rimasta in vigore dal 24 luglio sino al 13 settembre) in virtù della quale vennero prolungati gli orari per le manifestazioni musicali che si svolgono all’interno e all’esterno dei locali pubblici. Nel dettaglio, limitatamente ai venerdì e sabato e nelle vigilie e festività infrasettimanali lungo la litoranea, fino alle ore 02,15 del giorno successivo; limitatamente ai venerdì e sabato e nelle vigilie e festività infrasettimanali nel centro urbano e zone rurali del territorio, fino alle ore 01,15 del giorno successivo; limitatamente ai giorni dalla domenica al giovedì: fino alle ore 01,15 del giorno successivo lungo la litoranea e fino alle ore 00,15 del giorno successivo nel centro urbano e zone rurali. Orari che - lamentano i residenti - «spesso e volentieri non sono stati rispettati, complice anche la penuria di controlli (effettuati solo dietro segnalazione dei cittadini), così come il volume della musica che, pur nell’ipotesi che possa protrarsi sino a dopo la mezzanotte, deve comunque restare entro dati limiti di decibel».

L’estate, insomma, è alle porte. E, sotto quest’aspetto, si preannuncia più “calda” che mai.