Brindisi, bruciano insieme le auto di padre e figlia: misterioso attentato

BRINDISI - Benzina versata sul vano anteriore e poi le fiamme. È giallo attorno all’incendio di due auto di proprietà dei componenti di un nucleo famigliare - padre e figlia - avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri. Nel mirino sono finite una Suzuki Swift e di una Fiat 600. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 5 del mattino, quando alcuni residenti della zona hanno dato l’allarme al 115. Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ed i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia. Che non si tratti di autocombustione ci sono diversi fattori dal momento che non sarebbero stati trovati inneschi evidenti, ma ci sono almeno due «particolari» che non lasciano molti spazi a dubbi: le due auto sono andate a fuoco quasi contemporaneamente e sebbene fossero vicine non erano attaccate al punto da giustificare un solo rogo. Le auto infatti erano parcheggiate a circa 20 metri di distanza l’una d’altra in una piazzetta situata fra via Palmiro Togliatti e via Guglielmo Oberdan, nei pressi dell’istituto Morvillo Falcone. I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi del caso. Il sospetto è che si tratti di un vero e proprio attentato incendiario. Un raid il cui movente è al momento in corso di accertamento per riuscire a risalire all’autore e per chiarire nei confronti di chi sia rivolto il gesto. I carabinieri scavano nella vita privata delle vittime per riuscire a trovare particolari utili. Intanto hanno anche acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per riuscire a identificare il o gli incendiari che hanno agito.