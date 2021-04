La Happy si arrende al Pinar: svanisce il sogno Champions

BRINDISI - Al «Mustafa Kemal Spor Salonu» si infrangono le residue speranze della Happy Casa Brindisi di accedere alla Final Eight della basketball Champions League. In grande serata Taylor e Morgan, Brindisi senza D’Angelo Harrison e forse con ancora in mente la beffa di Holon, esce a testa alta dall’Europa cedendo ad un Pinar Karsiyaka (107-88) in serata di grazia.

Parte con il solito quintetto (Thompson, Gaspardo, Willis, Bostic, Perkins), coach Vitucci e nel primo quarto di gioco e con una squadra turca praticamente fresca per non aver disputato la gara di domenica, la Happy Casa reagisce con ordine all’intensità del Pinar. Sul piano difensivo non ha nulla da rimproverarsi. Anzi, rispetto alla bravura messa in campo dagli avversari ha dimostrato di essere là: 16-14 a 4 minuti dal termine della frazione. Quindi para la sfuriata dei turchi, che si portano sul 25-18 e, rosicchiando ancora lo svantaggio, il quintetto di coach Vitucci riesce a chiudere sul 28-24.

Riparte di slancio ancora la squadra turca affidandosi anche all’ex Amath M’Baye. La Happy Casa è un po’ distratta in difesa, Bell realizza da tre quando si è a 6’30” dalla conclusione del primo tempo e si è sul 36-35 e il coach turco chiede time out. Al rientro, Bostic da due garantisce il sorpasso a Brindisi (36-37), che in questa fase sembra più solida in difesa con Udom e Krubally. Una «magata» di Taylor e la sua veemenza consentono ai turchi di portarsi in parità (39-39) e quindi di tornare ancora avanti (49-39), con Brindisi che si riscopre nuovamente con le polveri bagnati e costrette a fare anche i conti con un arbitraggio disattento e non all’altezza del match. Taylor continua a martellare e, sul finire, Perkins abbozza una reazione (51-44) e si va al riposo sul 53-43, con Pinar che ha piglio e percentuali decisamente migliori con il 69% nel tiro ed il 55,6% nel tiro da 3, mentre la squadra di coach Vitucci ha solo il 53,6 ed il 35,7% nei tiri da tre.

Nel terzo quarto la musica non cambia; a 6 minuti dalla fine Brindisi è a - 16 (69-53) con il team di coach Vitucci che non riesce a controllare più il gioco nemmeno sotto le plance che pure è una sua specialità. Entra sul parquet Visconti, ma la musica con cambia: qualche guizzo della Happy Casa che con una tripla di Zanelli si porta sul 75-61. Mancano ancora 2’ e 25” e la situazione non cambia con un bel po’ di confusione anche nei fischi della terna arbitrale. Due liberi di Bostic e Pinar replica negli ultimi 10” e quando fischia la sirena del terzo periodo Brindisi è sotto di 12 punti (83-71).

È tremenda l’ultima frazione di gioco: sull’87-79 M’Baye esce per 5 falli, Bostic segna un solo tiro libero (87-80), ma Morgan infila un’azione con fallo e riporta il divario fra le due squadre in doppia cifra (93-80) con Brindisi che deve recuperare 10 punti per qualificarsi. Esce Udom ed in campo ci sono Visconti e Willis, con Thompson che esce per 5 falli. A 2’44” da giocare Brindisi vede ridotte al lumicino le speranze: deve trovare punti e velocemente. A 2’ fallo tecnico a Zanelli e nell’azione successiva nuovo fallo tecnico a Visconti. «Sereni e lottare fino alla fine», dice coach Vitucci, quando Brindisi è a -15, ma ormai non c’è più tempo per nulla e finisce 107-88.