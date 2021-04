S.Michele Salentino, comandante positiva al Covid: chiuso ufficio Polizia locale

SAN MICHELE SALENTINO - Da oggi e fino a sabato, il comando della Polizia Locale di San Michele Salentino rimarrà chiuso al pubblico per positività al Covid-19 della Comandante Anna Lucia Matarrelli.

«La Comandante è asintomatica, sta bene e non presenta sintomi influenzali o febbrili», fanno sapere dal Comune. La comandante, comunque, è in quarantena così come tutti gli appartenenti al corpo di Polizia Locale che nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone.

Già nella giornata di oggi tutti i locali del comando saranno sanificati compresi i mezzi in uso alla Polizia Locale.

A San Michele, purtroppo, non sono pochi i casi di contagio e questa volta hanno colpito anche la rappresentante di una istituzione importante come il Comando della Polizia locale.

Non mancheranno i disagi in questi giorni ma la situazione tornerà presto alla normalità.