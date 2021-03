Cellino, parrucchiere tagliava i capelli a casa: multato. A Francavilla positivo al Covid a spasso

A Cellino San Marco (Br) i carabinieri hanno intensificato i controlli anti-Covid nel weekend e hanno sanzionato complessivamente 24 persone per inosservanza delle prescrizioni, e chiuso un bar per 5 giorni poiché all'interno c'erano clienti che stavano consumando cibo e bevande. Inoltre un 38enne del luogo è stato scoperto mentre esercitava la professione abusiva di parrucchiere a casa sua, senza rispettare i requisiti sanitari. L'uomo - titolare di un negozio di parrucchiere chiuso temporaneamente come previsto dal dpcm - aveva appena finito di tagliare i capelli a due ragazzi di San Pietro Vernotico e stava iniziando a tagliarli a un terzo. Sanzioni anche per i clienti.

A Francavilla Fontana invece un imprenditore 52enne è stato denunciato perché positivo al Covid e assente dalla sua abitazione. Contattato telefonicamente ha riferito ai carabinieri di essere andato momentaneamente nel suo studio professionale, ma si trattava di una menzogna, in quanto si trovava sulla litoranea di San Pietro in Bevagna (Ta), dove è stato fermato per un controllo dai carabinieri di Manduria, senza riferire nulla riguardo alla sua positività.