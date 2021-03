Cellino San Marco, sei Cantine Due Palme messe a disposizione come centri per vaccinazioni Covid

BRINDISI - Cantine Due Palme di Cellino San Marco (Brindisi) mette a disposizione le sue strutture per le vaccinazioni. «Se questa pandemia ha insegnato qualcosa, dopo un anno disastroso di restrizioni, disagi e chiusure, è che solo insieme si può fare la differenza», fa sapere il presidente Angelo Maci.

«Solo mettendo insieme le nostre capacità - aggiunge -, condividendo progetti e iniziative, possiamo sperare di uscire presto dall’incubo dei lockdown. La scienza ci offre una certezza: quella dei vaccini. Tutti i nostri sforzi devono andare ora in questa direzione».

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che tutto il Governo è al lavoro per definire i protocolli e accelerare così il piano della vaccinazione, procedendo alla somministrazione dei vaccini non solo negli ospedali, ma anche nelle palestre, nei parcheggi e nelle aziende.

«È proprio a questo proposito - spiega Maci -, che Cantine Due Palme ha scelto di mettere a disposizione le sue 6 cantine di proprietà per la somministrazione dei vaccini. Anche questa é cooperazione, sentirsi ed essere parte attiva di una comunità, lavorando per il bene di tutti. Il Presidente Enologo Angelo Maci, il direttore generale avv. Assunta De Cillis e l’amministratore delegato dottoressa Melissa Maci e la dottoressa Antonella Maci, all’unisono hanno affermato che «prevalgono sempre ed in ogni situazione gli scopi mutualistici della Cooperativa che dirigono. Soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo attraversando, la priorità è la vaccinazione di gregge. Noi ci siamo. Le Istituzioni potranno rivolgersi a noi».

Le sedi delle cantine Due Palme sono in via San Marco a Cellino San Marco, showroom Cantine Due Palme Ex cantina della Riforma Fondiaria, SP 75 n. 144 Cellino San Marco, Cantine Due Palme Ex Produttori Agricoli, Via San Pietro n. 156 Cellino San Marco, Cantine Due Palme Ex Cooperativa Agricola Angelini, Via Milano n. 58 San Pietro, Cantine Due Palme Ex Cooperativa San Gaetano, SP 125 Lizzano, Cantine Due Palme Ex Cantina di Arnesano-Monteroni, SP Lecce-Arnesano.