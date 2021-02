Villa Castelli, aveva in casa droga e due cani mal tenuti: arrestata 25enne

VILLA CASTELLI - I Carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno arrestato una 25enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, spendita di monete falsificate e abbandono di animali.

In particolare, la giovane, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stata trovata in possesso di 20 grammi di marijuana, materiale per la pesatura e il confezionamento, un telefono cellulare dove è emersa l’attività di spaccio e una banconota da 100 euro falsificata, il tutto occultato nella camera da letto.

Durante la perquisizione estesa a un’altra abitazione di sua pertinenza, sono stati rinvenuti due cani di razza meticcia, dotati di microchip intestati alla donna, al buio, privi di acqua e cibo, in pessime condizioni igienico–sanitarie, di denutrizione e di salute, che sono stati sottoposti a sequestro e affidati al canile municipale.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata accompagnata preso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.