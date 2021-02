Brindisi, Guardia Costiera salva tartarughina marina in difficoltà

BRINDISI - Una tartarughina marina è stata salvata dalla Guardia costiera sul litorale nord di Brindisi. L’esemplare era stato notato in difficoltà sulla spiaggia del Granchio Rosso, nei pressi di Punta penna ed è stata messa in sicurezza dai militari. La tartaruga è stata trasferita nel centro recupero di Torre Guaceto dove sarà curata e monitorata prima di essere rilasciata in mare.