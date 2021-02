Brindisi, ordigno rudimentale distrugge chiosco panetteria

Un chiosco che stava per essere adibito a rivendita di pane, in piazza di Summa a Brindisi, è stato distrutto da un ordigno rudimentale fatto esplodere la scorsa notte, alle 4 circa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Da una prima ricostruzione sembra che la bomba sia di tipo artigianale e di medio potenziale. Numerosi i danni provocati alla struttura. Si indaga sul movente e non si esclude che si sia trattato di un attentato a scopo intimidatorio.