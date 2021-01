Cellino, chiusa la chiesa: dopo la Befana il parroco è positivo al Covid

BRINDISI - Fino a mercoledì sera - «Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo», in ossequio al Calendario liturgico -, tutto si era svolto secondo le aspettative e secondo le regole per il contenimento della pandemia: nella chiesa parrocchiale dei Santi Marco evangelista e Caterina - l’unica nella cittadina cellinese - erano giunti pure i Magi e, per festeggiarne l’arrivo, come sovente accade, c’era stata anche la distribuzione di caramelle ai bambini e la foto finale postata anche sulla pagina facebook della comunità parrocchiale. Tutto nel rispetto delle regole anti-covid: distanziamento delle persone tra i banchi in chiesa e uso delle mascherine. Poi...

Poi d’improvviso, sabato sera, un messaggio del parroco sulla diverse chat di fedeli sul whattsapp: «Carissimi amici devo darvi una notizia un po' spiacevole, purtroppo sono stato contagiato anch'io dal Covid - ha scritto don Luca D’Agnano -. Per senso di grande responsabilità e prudenza verso voi tutti oggi ho fatto tampone dopo aver fatto già 3 giorni di quarantena preventiva evitando contatti con tutti. Noi parroci purtroppo - prosegue il messaggio - siamo molto esposti per i nostri compiti e responsabilità che ci vedono vicini a tutti e in prima linea».

E quindi: «La chiesa resterà chiusa e le messe in questi giorni sono tutte sospese. Anche per domani domenica 10 gennaio - annunciava don D’Agnano -. Sanificheremo la chiesa e poi sarà tutta ripulita». «Chiedo a tutti voi di essermi vicino con la preghiera», concludeva il 32enne sacerdote, nominato parroco a Cellino San Marco a conclusione dell’anno pastorale 2018/2019 ed in attività nella parrocchia cellinese da luglio 2019.

E dunque ieri chiesa parrocchiale nella centralissima piazza Moro col portone chiuso: don Luca sabato ha provveduto ad avvertire l’arcivescovo e la Curia brindisina provvederà oggi alla sanificazione dell’aula ecclesiale e di tutte le pertinenze della chiesa parrocchiale. Con don Luca in quarantena, quindi, si provvederà alla gestione ordinaria della parrocchia grazie alla disponibilità di confratelli del parroco.