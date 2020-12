Cerano, rogo in un capannone distrugge mezzi agricoli: si indaga

Un incendio ha danneggiato e distrutto alcuni mezzi agricoli che si trovavano nel capannone di un'azienda a Cerano, nel Brindisino. L'episodio è avvenuto ieri in tarda serata e sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la polizia. Si indaga sull'origine del rogo.