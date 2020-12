Oria, positiva sale sul bus con figlioletto contagiato: denunciata donna

E’ salita su un autobus di linea nonostante fosse positiva al Covid e ha portato con sé il figlioletto di due anni, anche lui positivo: una donna di 21 anni, di origine nigeriana ma residente a Villa Castelli, nel Brindisino, è stata denunciata dai carabinieri per violazione degli obblighi di isolamento fiduciario. Si trovava sul pullman diretto a Oria (Brindisi).

E’ stata riaccompagnata, insieme al bambino, presso la sede della cooperativa dove risiede in quanto sottoposta a protezione internazionale. Dovrà ora rispettare le prescrizioni imposte per via del suo stato di salute. E’ stata accertata l’assenza di contatti ravvicinati con gli altri 11 passeggeri del bus