Ceglie Messapica, nonna Palma compie 105 anni con telegramma di Mattarella e benedizione di papa Francesco

CEGLIE MESSAPICA - Nonna Palma è un vero prodigio della natura. Ben 5 anni fa, anche con un bel articolo de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, festeggiò i suoi 100 anni ed ora che venerdì 4 ne ha compiuti 105, ha chiamato nuovamente la redazione per condividere la gioia del bellissimo traguardo. Infatti, anche se in tempi di Covid -19 nonna Palma non ha potuto riunire a casa tutta sua la sua famiglia, ha voluto comunque festeggiare l’importante evento con una grande torta e le tradizionali candeline. Per lei i compleanni rappresenta un inno alla vita che la induce soprattutto a ringraziare Dio, per questa grande opportunità. Così, nonostante l’età continua a regalare emozioni Palma Caroli che, in 105 anni di esistenza, ha gioito, ma anche sofferto tanto soprattutto per la morte di 3 dei 4 figli che lei continua sempre a portare nel suo cuore come se il tempo avesse trovato un luogo dove fermarsi per godere di una rara fede silenziosa.

«Non ci speravo - dice nonna Palma- ma la vita mi è stata donata da Dio ed io non potevo che custodirla». Una vita, dunque, dedita in particolare alla famiglia anche attraverso il prezioso aiuto che ha dato al marito nel lavoro, un commerciante proprietario di un frantoio scomparso alcuni anni fa. Tanti sono stati gli auguri che Palma Caroli ha ricevuto per il suoi 105 anni. Ricordiamo che 5 anni fa ha ricevuto la speciale benedizione di Papa Francesco ed i telegrammi di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del direttore dell’Ufficio di Segreteria dello stesso presidente Simone Guerrini. Auguri, insomma, che le hanno portato davvero fortuna.