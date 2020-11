S.Pancrazio, parroco antidroga accerchiato e insultato: «Denuncio chi bestemmia»

«Don Giuseppe, mi senti?». Un attimo di silenzio come per prendere fiato e subito una bestemmia. Insulti pubblici, manifestazioni di odio e rabbia, oltraggi contro la dignità della sua persona: accade da anni, ma adesso ha detto basta. È don Giuseppe Taurino, rettore del Santuario di Sant’Antonio alla Macchia, sacerdote a volte anche definito «infame» per la sua attenzione volta al recupero dei ragazzi di strada. Ha rischiato di pagarla cara per il suo impegno contro il fenomeno della droga, ma ha sempre lasciato perdere. Ieri, però, vinto dall’ennesima umiliazione, si è recato dai carabinieri e ha sporto denuncia contro un ventenne. Adesso sarà la Procura a valutare se il giovane dovrà rispondere delle offese mosse a un rappresentante del clero.

«Non possiamo abbandonarli. Hanno bisogno di aiuto. Il nostro è un compito non semplice: restituire speranza e fiducia a chi non ha neppure idea di averle smarrite», è quanto don Giuseppe diceva spesso nel corso delle sue omelie, nelle quali non lesinava moniti, richiamando al dovere ma soprattutto alle proprie responsabilità. Ha cercato in tutti i modi di aiutare questi ragazzi, pregando per loro e invocando il buon senso.

L’episodio denunciato, nello specifico, risale a qualche giorno addietro. Il sacerdote ha denunciato che prima di dare inizio alla Santa Messa è stato accerchiato al Santuario da tre individui - due ventenni e un quarantenne: e uno dei due più giovani lo ha chiamato bestemmiando contro di lui e contro Dio. Poi il gruppo è fuggito via. «Sono abituato alle offese e agli insulti, ma Dio non si tocca», ed è salito in macchina intenzionato a raggiungerli. In preda ad un animo molto turbato, don Giuseppe ha contattato i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino fornendo loro la geolocalizzazione dei tre. I militari sono giunti tempestivamente e hanno condotto tutti in caserma. Ai tre è stato consegnato un verbale per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che si traduce in una multa di 400 euro a testa.

Qualche settimana fa, don Giuseppe è stato ospite della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli «I fatti vostri» su Rai2 insieme con un padre che aveva denunciato gli spacciatori del figlio.