Non dichiara proventi di tabaccheria e terreni intestati a prestanome: beni sequestrati a pregiudicato brindisino

Questa mattina la Guardia di Finanza di Brindisi ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, nei confronti di un noto pregiudicato brindisino, gravato da precedenti penali per contrabbando di sigarette e traffico di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti di natura economico patrimoniali hanno permesso di appurare che il pregiudicato aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

L’indagato ha riciclato i proventi delle attività illecite svolte, attribuendo fittiziamente a due soggetti compiacenti, indagati a vario titolo per i reati di intestazione fittizia di beni e auto-riciclaggio, la titolarità di una tabaccheria nel pieno centro di Brindisi e di due terreni a Brindisi e San Vito dei Normanni, per un valore complessivo di circa 400 mila euro.