Cisternino, uno spot nazionale intorno al pasticciotto

Gli ingredienti ci sono tutti: la famiglia, i trulli della Valle d’Itria, il pasticciotto e Nutella. Perché questa è una ricetta speciale, una delle sette storie, non solo del patrimonio gastronomico italiano, ma di una famiglia dove insieme, mani in pasta, si cucina e si condividono i valori veri della quotidianità. È il progetto della web series “Ti amo Italia” di Nutella® per celebrare il Bel Paese e le sue specialità dove, tra i protagonisti, vi sono Micaela, Angela, Piera e Giuseppe Santoro, dell’azienda di salumi di Cisternino: un mix di artigianalità, tradizione e amore per il territorio. “Questa piccola serie – spiega Angela Santoro – ha l’obiettivo di interpretare l’utilizzo di Nutella nelle famiglie italiane attraverso un dolce tipico regionale. La produzione, per la Puglia, ha scelto la ricetta del pasticciotto che, seppur territorialmente del Salento, è un dolce che entra nelle case di tutti i pugliesi”. Superata questa perplessità iniziale sulla territorialità, il pasticciotto in effetti si sposa bene con Nutella e alla fine è venuta fuori una bella storia. Lo strutto utilizzato è home made, realizzato nell’azienda di famiglia così come la ricetta è quella storica di mamma Piera.

“Ci ha appassionato molto far parte di questo progetto – continua Angela – perché è venuto fuori quello che realmente siamo, quella che è l’unione della nostra famiglia. E Nutella credo sia il prodotto che è presente in tutte le case italiane e in un momento come quello che stiamo vivendo, ritrovarsi insieme con gli stessi valori non può che salvarci”. Nel video, presente sul canale YouTube di Nutella e sul sito www.lacucinaitaliana.it, (regia Alberto Cozzutto) protagonista è la Valle d’Itria con Cisternino, la bellezza dei vicoli bianchi del centro storico e l’immensità e unicità del Belvedere. “Sono contenta per l’immagine di Cisternino – afferma ancora Angela - perché è un paese che ha tante bellezze a partire dalla sua gente. Sono contenta che sia venuta fuori una città che, piano piano sta crescendo ed è importante cogliere ogni occasione buona per raccontarla. E’ un orgoglio anche e soprattutto, per la Valle d’Itria prendere parte ad un progetto del genere ed è un ulteriore ringraziamento a questo brand mondiale per questa importante opportunità”. Con o senza amarena, con crema al cioccolato o pistacchio, con glassa al cacao o Nutella, in qualunque modo e in qualunque caso i pasticciotti si lasciano mangiare a qualsiasi ora della giornata. Se ci metti poi, il sole pugliese, l’amore e la speciale famiglia Santoro, il gioco è fatto.