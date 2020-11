Brindisi, spaccio vicino la villa comunale: arrestato 28enne con la droga negli slip

OSTUNI - Proseguono i controlli da parte dei poliziotti del commissariato che, nelle ultime ore, in due distinte operazioni hanno arrestato il 28enne M.O. per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il 47enne L.V.P. per resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo è stato notato dagli agenti nei pressi villa comunale in compagnia di altri ragazzini. Il suo stato di agitazione, alla vista degli uomini in divisa, ha indotto i poliziotti a perquisirlo: in suo possesso è stata trovata della marijuana, abilmente occultata negli slip, suddivisa in involucri. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori quantitativi della medesima sostanza stupefacente sparsa sul piatto di una bilancia, nonché denaro, verosimilmente, provento dell’illecita attività.

Il seondo arresto è maturato durante la notifica di un’ordinanza di esecuzione di pene concorrenti emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti del 47enne L.V.P.: questo'ultimo ha preferito salire in sella ad uno scooter e allontanarsi, facendo perdere ogni tratta. Successivamente, lo stesso si è presentato negli uffici del commissariato e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.