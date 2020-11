Fasano, focolaio in una struttura di accoglienza: 46 migranti positivi

Un focolaio con 46 casi positivi è stato accertato in una struttura di accoglienza per migranti a Fasano (Brindisi). Ne dà notizia il sindaco, Francesco Zaccaria. I positivi sono tutti asintomatici. La situazione viene monitorata dalla Asl di Brindisi e dalla direzione «La Casa del Sole», un centro di accoglienza straordinario. «La direttrice Stefania Baldassarre - ha scritto in una nota il sindaco - che ringrazio per l’iniziativa e la decisione, ha disposto, d’intesa con la Asl, una campagna di tamponi a tappeto per gli ospiti della Casa del Sole a Laureto: è stato scoperto un focolaio con 46 positivi, tutti asintomatici. Mi sono immediatamente recato ai cancelli della struttura e, dopo aver parlato con la direttrice, ho subito allertato la Prefettura: è stato organizzato un presidio 24 ore su 24, al quale si alterneranno carabinieri, polizia locale e guardia di finanza, per impedire a chiunque di uscire dall’istituto. La situazione è sotto controllo da parte delle autorità sanitarie e, per quanto riguarda l’ordine pubblico, anche dell’amministrazione».

A quanto si apprende il numero di migranti positivi ha influito sull'aumento dei tamponi registrato ieri nel Brindisino.