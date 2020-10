Mesagne, centinaia di chiamate e messaggi alla ex: arrestato mentre era appostato sotto casa

I carabinieri di Mesgane (Br) hanno arrestato in flagrante un 26enne del luogo per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata 23enne. Nell'arco di due mesi, infatti, il giovane ha inviato alla ragazza ben 1418 messaggi e 435 chiamate senza risposta, a qualunque ora del giorno e della notte, appostandosi vicino all'abitazione della vittima. La giovane ha presentato 3 denunce-querele, e il 26enne è stato arrestato proprio mentre era appostato sotto casa della ex. Si trova ai domiciliari.