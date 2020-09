Brindisi, fiamme in casa: vanno in strada, se le danno di santa ragione e poi aggrediscono i Cc

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un 46enne e un 43enne entrambi del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, nella giornata di ieri, nell’appartamento del 46enne, si è sviluppato un incendio per cause accidentali. Nella circostanza, alcuni residenti dell'edificio condominiale sono scesi per strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme ai vigili del fuoco di Brindisi, quando i due, per futili motivi, hanno iniziato a discutere verbalmente e a percuotersi violentemente con calci e pugni, opponendo fattiva resistenza fisica ai militari intervenuti per sedare l’alterco.

I Carabinieri tuttavia sono riusciti a separare i due, i quali, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà.