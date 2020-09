Mesagne, gestiva «bazar» della droga in casa: arrestato 36enne

MESAGNE - I carabinieri di Mesagne, a conclusione di una serie di indagini, hanno arrestato Ruggiero Diego, 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, nell’ambito dei servizi per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane contenenti 4 grammi di hashish, un involucro di cellophane e un vasetto di vetro contenenti 40 grammi di marijuana, rinvenuti nell’armadio della camera da letto; 8 capsule contenenti della cocaina del peso lordo di 0,3 cadauno per un totale lordo di grammi 2,4 e l somma contante di euro 200 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.