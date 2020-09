Confindustria Brindisi: quattro imprese vanno via

Volano stracci in Confindustria Brindisi? Di certo la congiuntura è complicata e lo si nota non solo dal fatto che alcune imprese annuncino il loro «addio» ed altre puntualizzino nuovi ingressi, ma anche dalla circostanza che le rispettive dichiarazioni abbiano conosciuto, seppur lievissime correzioni e rimandi ai media. «Terremoto in Confindustria Brindisi» - annuncia una nota siglata dalle aziende Pantaleo - Prefabbricati- Soave - Soavegel ed inoltrata ai media alle 13,36, alle 15,38 ed alle 16,59 in forma definitiva. «Prefabbricati Pugliesi, Soave, Soavegel e Nicola Pantaleo SpA, aziende leader del territorio brindisino, dopo oltre trent’anni, abbandonano l’antica casa di Confindustria Brindisi per il mancato rispetto dei valori confederali - si prosegue -. L’uscita della Prefabbricati Pugliesi, di Soave, di Soavegel e di Pantaleo, aziende che nell’associazionismo hanno creduto da oltre trent’anni, comporta un totale sguarnimento di rappresentatività delle maggiori aziende di proprietà del territorio». E ancora: «Non multinazionali o grande industria, ma aziende familiari storiche che rappresentano il cuore dell’iniziativa di impresa del territorio, che muovono con slancio e dinamicamente l’economia brindisina occupando la popolazione locale, sostenendo attività sportive, culturali e artistiche, e progetti cittadini e che in più di un’occasione sono intervenute nel sociale. In tutto questo - si osserva - Confindustria Brindisi subisce in silenzio, passivamente e con la più totale inerzia la defezione delle sue primarie aziende, ben sapendo che manca di rappresentatività nei confronti delle stesse e delle altre che a breve formalizzeranno anche la loro cancellazione. Una Confindustria territoriale che ha a cuore il mantenimento di posizioni di privilegio - si dice ancora - e che solo a questi fini negli ultimi mesi ha compiuto in totale solitudine scelte strategiche che hanno portato ad una totale paralisi degli organi decisionali e rappresentativi dell’associazione, peraltro nel più grave periodo di emergenza vissuta». Conclusione di Pantaleo - Prefabbricati- Soave - Soavegel: «Auspichiamo che Confindustria Nazionale possa e voglia intervenire per fare chiarezza e rimettere ordine in una situazione ormai insostenibile. Solo allora - si aggiunge - sarà possibile ripensare e nuovamente valutare l’adesione ad un progetto comune di associazionismo finalizzato alla valorizzazione delle aziende del territorio».



La replica di Confindustria Brindisi - E le valutazioni allo schiaffo sono arrivate poco dopo la diffusione della nota definitiva delle 4 aziende. «L’uscita da Confindustria Brindisi di 4 aziende (con un totale di circa 250 dipendenti) - per quanto spiacevole, ma rientrante nelle fisiologiche dinamiche della vita di un’organizzazione datoriale - non meriterebbe toni così catastrofici e di delirante egocentrismo, se non ci fosse un’evidente strategia denigratoria, con tentativo di delegittimazione (che sarà oggetto di valutazione nelle sedi opportune, con particolare riferimento al pretestuoso rilievo di “tradimento dei valori confederali”) della nostra Associazione», ha esordito nella sua nota il commissario Gabriele Menotti Lippolis. «A tal proposito, val la pena evidenziare - ha aggiunto - che le suddette aziende, nonostante l’anzianità associativa, hanno dimostrato una disarmante ed inadeguata conoscenza della normativa del sistema confindustriale». L’«inadeguata conoscenza» starebbe nel fatto che «da maggio 2020 a tutt’oggi hanno aderito a Confindustria Brindisi n. 15 imprese per un totale di circa n. 500 dipendenti»; che «sono pervenute altre n. 6 domande di adesione, rispetto alle quali è in corso l’iter statutario per l’approvazione». E ancora che «la situazione patrimoniale e finanziaria di Confindustria Brindisi è solida e non desta alcuna preoccupazione».

E Lippolis prosegue: «Circa la rappresentatività, la nostra Associazione annovera oltre 350 aziende (piccole, medie e grandi), operanti nell’intero territorio provinciale, per un totale di più di 10 mila addetti e con un valore aggiunto complessivo delle rispettive produzioni stimato in 3,5 miliardi di euro. I numeri ci danno ragione!».

Ma non finisce qui. «Confindustria Brindisi, nel pieno rispetto delle regole confederali, continuerà a tutelare gli interessi legittimi di tutti gli associati, prescindendo dalla reazione isterica di chi probabilmente non ha visto realizzati obiettivi ed ambizioni personali - ha dichiarato il Commissario -. Va, altresì, evidenziato che la nostra Associazione per la qualità dei servizi offerti alle imprese (anche nella fase più critica del lockdown) è considerata tra le più efficienti e qualificate del Mezzogiorno, anche per unanime giudizio di imprenditori associati a diverse territoriali. La strategia associativa prevede l’impegno su temi rilevanti per il territorio, quali: la transizione energetica e la conseguente necessità di progetti, tali da ottimizzare le prevedibili risorse del Recovery Fund; il potenziamento delle infrastrutture del territorio, con riferimento soprattutto al porto, con nuove prospettive di mercato e di attività delle imprese portuali; una particolare attenzione allo sviluppo dell’industria del turismo, con l’attivazione anche di un distretto turistico provinciale», ha proseguito Lippolis.

«Altri temi sui quali continuerà l’azione associativa - ha aggiunto ulteriormente - riguardano la lotta alle lentezze burocratiche, nuovi strumenti finanziari per le PMI e la formazione professionale. Di rilevanza strategica anche il recente protocollo d’intesa con l’Università del Salento - ha aggiunto -, che mette – gratuitamente – a disposizione delle nostre piccole e medie imprese servizi di trasferimento tecnologico, digitalizzazione e industria 4.0, smart working e riorganizzazione aziendale».

Unica certezza? Siamo alle fasi non certo conclusive di un contrasto che al momento è nella sua fase virulenta.