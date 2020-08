Brindisi, tenta di rubare camion dei Vigili del Fuoco ferendo l'autista: disarmato e arrestato da polizia

Nella serata di ieri, intorno alle ore 19,40 la polizia di Brindisi è intervenuta in piazza Giovanni Stano dove un noto pregiudicato brindisino, C.V. (classe 1971), ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal terrazzo della palazzina dove abita e dichiarando di voler aprire il gas della bombola all’interno dello stesso appartamento.

All’arrivo degli operatori, l’uomo si è dato alla fuga entrando in una pizzeria dove si è impossessato di un coltello e di un paio di forbici. Gli operatori della Volante, dopo aver messo in sicurezza gli abitanti della palazzina, hanno inseguito C.V. che successivamente ha tentato di salire a bordo dell’autobotte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco. L'autista ha tentato di fermarlo ed è stato ferito. Alla fine C.V. è stato immobilizzato con lo spray al peperoncino e arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.