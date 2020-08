Mesagne, cede solaio nella stanza da letto: tragedia sfiorata per una coppia

MESAGNE - Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri in via Posterla, una traversa di via Manfredi Svevo, appena fuori dal centro storico cittadino.

Prima un rumore cupo e assordante, successivamente - ma dopo un breve momento - il solaio di un’abitazione che improvvisamente cade giù all’interno della camera da letto.

Fortunatamente la coppia che risiede nell’appartamento, e che solitamente utilizzava quella stanza durante la notte, a causa del caldo eccessivo, la sera prima aveva deciso di andata a dormire in un’altra camera. Una circostanza che probabilmente ha salvato entrambe le vite.

Sul posto sono intervenuti, immediatamente dopo la segnalazione ricevuta ai rispettivi Comandi e al Comune, gli agenti della Polizia Locale, le squadre operative dei vigili del fuoco e i tecnici dell’ufficio comunale preposto.

Dopo i rilievi e gli accertamenti che si suol fare in simili frangenti, l’abitazione è stata dichiarata inagibile.