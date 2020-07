Indagine sui parcheggi: blitz della Gdf a Ceglie Messapica

CEGLIE - La Procura ha accesso un faro sulla gestione dei parcheggi a pagamento a Ceglie Messapica.

Nei giorni scorsi, stando a quel pochissimo che è stato possibile sapere in merito, i militari della Guardia di Finanza hanno acquisito una serie di documenti dall’interno dell’ufficio che la ditta che gestisce il servizio ha all’interno del Palazzo di città di Ceglie. Contestualmente le divise grigie hanno proceduto ad acquisire una serie di dati dai parcometri, che da qualche giorno non funzionano più. Un cartello informa gli utenti della strada che le macchinette sono “fuori servizio”.

Impossibile, al momento, sapere quale è l’ipotesi di reato per cui procede la Procura della Repubblica. Il decreto di acquisizione degli atti e della “memoria” delle macchinette che emettono i titoli per la sosta sulle strisce blu è stato firmato dal sostituto procuratore della Repubblica Raffaele Casto. L’arrivo a Palazzo di città dei finanzieri che, una volta completato il lavoro di acquisizione degli incartamenti presso il Palazzo di città, si sono poi spostati per le strade di Ceglie per procedere agli accertamenti sui parcometri non è passato inosservato. In attesa degli sviluppi dell’indagine, che dato il tecnicismo della materia potrebbe richiedere in corso d’opera il ricorso ad una perizia, i rumors suggeriscono che alla base degli accertamenti delegati dal magistrato inquirente alla Guardia di Finanza potrebbe esserci un (dettagliato) esposto.

Gli accertamenti della Procura sulla gestione della sosta sugli stalli blu a Ceglie sono arrivati dopo il lockdown. Durante la fase acuta della pandemia con una prima ordinanza, datata 25 marzo scorso, il Comune ha sospeso il servizio di parcheggio a pagamento sino al 15 aprile. A seguire è arrivata una proroga sino al 3 maggio scorso del pagamento del parcheggio sulle strisce blu. La richiesta di sospensione del parcheggio a pagamento era arrivata al Comune dalla stessa ditta umbra che gestisce il servizio. La richiesta, sollecitata anche da alcune associazioni e partiti politici, era stata accolta dalla commissaria che regge le sorti del Comune in attesa delle elezioni del prossimo settembre. La situazione è tornata alla normalità con le fasi 2 e 3 del Covid-19. Dopo che la sosta nelle arre contrassegnate dagli stalli blu è tornata ad essere a pagamento, l’ufficio inquirente di Palazzo di giustizia ha aperto un’indagine sul servizio e, per l’appunto, ha delegato ai militari delle Fiamme gialle l’acquisizione di una serie di atti e strumenti tecnici.