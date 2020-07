Torre S.Susanna, gestisce rifiuti azienda illecitamente, anche letame: denunciata imprenditrice 76enne

A Torre Santa Susanna (Br) i carabinieri hanno denunciato un’imprenditrice 76enne del luogo. La donna, proprietaria di un'azienda di allevamento di ovini, suini e caprini, gestiva illecitamente rifiuti speciali, materiali di risulta, plastica, deiezioni e resti di animali, parti di motore, oli minerali esausti, ferro e altro; effettuava scarichi di acque reflue industriali provenienti dall’ovile e dalla porcilaia costituiti dalle deiezioni degli animali, sversandole sul nudo terreno, privo di copertura, in assenza di autorizzazione, causando così getto pericoloso di cose atto a molestare e imbrattare; aveva illecitamente provveduto alla distruzione di rifiuti mediante la combustione degli stessi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per gli aspetti amministrativi e per gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo sul posto identificato tre dipendenti, regolarmente assunti, intenti a svolgere le proprie mansioni. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo.