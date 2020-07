Mesagne, fa accoltellare l'ex marito dagli amici: 3 in manette 

MESAGNE - Fu l’ex moglie a commissionare l’accoltellamento di un 37enne mesagnese. Questa la conclusione a cui, a conclusione di un certosino (e non facile) lavoro di indagine sono arrivati i poliziotti (Squadra Mobile e commissariato di Mesagne). Il fatto è avvenuto il 20 febbraio scorso a Mesagne. Ieri, a distanza di cinque mesi dall’accoltellamento, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi insieme ai loro colleghi del commissariato di Mesagne hanno arrestato i presunti responsabili del tentato omicidio. I destinatari di provvedimenti restrittivi sono i cugini Serena (35 anni) e Damiano (37 anni) Bello e Antonio De Punzio, 38 anni, mesagnesi. Serena Bello è l’ex moglie di D.V., 37 anni, mesagnese, la persona che fu accoltellata e finì in ospedale. I due uomini sono finiti in carcere, la donna ai domiciliari.

Per illustrare i dettagli dell’indagine che ha consentito di identificare i responsabili dell’accoltellamento ieri in Questura gli investigatori hanno tenuto una conferenza stampa. Secondo quanto ricostruito dai detective della Mobile – dirigente Rita Sverdegliozzi – e del commissariato di Mesagne (dirigente Vincenzo Maruzzella) sarebbe stata Serena Bello ad “ingaggiare” il cugino per dare una lezione all’ex marito.

Il motivo di questa spedizione punitiva sarebbe da ricercare in dissidi scaturiti dalla separazione (la vittima era anche stata denunciata per inosservanza degli obblighi familiari). I due attirarono con una scusa il 37enne in un’abitazione alla periferia di Mesagne. Una volta entrato in quella casa l’ex marito di Serena Bella fu accoltellato con la partecipazione di De Punzio. La vittima si recò in ospedale insieme ad un amico ma non fornì elementi sull’accaduto. Riferì di essere stato accoltellato per strada da uno sconosciuto. Ma gli investigatori non trovarono tracce di sangue sul luogo indicato dalla vittima del ferimento. Le indagini, quindi, si concentrarono sul percorso fatto dall’auto dell’amico che lo aveva portato in ospedale. Da lì la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei presunti responsabili. Una volta ricostruito ogni dettaglio di quello che avvenne il 20 febbraio scorso i poliziotti hanno depositato in Procura, a Brindisi, una dettagliata informativa.

Sulla scorta delle conclusioni a cui sono giunti gli investigatori della Mobile e del commissariato di Mesagne, il pm a cui è stato affidato il fascicolo di indagine ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione di un ordine di arresto a carico dei tre mesagnesi. Damiano Bello e Antonio De Punzio sono stati rinchiusi nel carcere di via Appia, Serena Bello ai domiciliari nella sua abitazione.