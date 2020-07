Ostuni, la fidanzata va a denunciarlo, lui cerca di distruggere uffici Commissariato: arrestato

Nel pomeriggio di martedì 14 luglio, gli uomini del Commissariato di Ostuni (Br) hanno tratto in arresto C.M. (Classe '84) resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Nello specifico mentre la giovane L.M. (classe '98), insieme alla figlioletta in tenera età, si trovava presso gli Uffici del Commissariato per sporgere denuncia–querela nei confronti di C.M., suo compagno e convivente, quest’ultimo l'ha raggiunta in compagnia di sua madre. Dopo aver chiesto informazioni per sapere se la fidanzata fosse lì, all'invito degli agenti a calmarsi ha cominciato a scagliarsi contro di loro e a colpire con calci e pugni la porta blindata dell'ufficio. Preso dall'ira ha anche lanciato il cellulare contro la vetrata di protezione della postazione radio dove si trovava l’operatore della Sala Operativa, rompendo l’apparecchio. Ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e posto ai domiciliari.