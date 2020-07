Brindisi, disperazione tra i lavoratori sul futuro della Revisud

BRINDISI - Sono tornati a protestare ieri nei pressi della Prefettura i lavoratori della Revisud e lo faranno ad oltranza fino a venerdì 17, dalle 8 alle 14, per chiedere legittimamente le risposte alle preoccupazioni per il loro futuro e per il futuro dell’Azienda. Ieri i lavoratori, sostenuti dal Cobas, non sono stati ricevuti dal prefetto e si sono spostati presso l'Azienda per cercare di parlare con il loro datore di lavoro. «A quanto pare il datore di lavoro - spiega Cosimo Quaranta - non è disponibile a dialogare con i lavoratori che chiedono risposte certe per la loro condizione e per il loro futuro.

I lavoratori continueranno ad oltranza fino a quando non raggiungeranno lo scopo prefissato ovvero di ricevere le risposte alle loro legittime domande». La manifestazione davanti alla Prefettura, salvo che non decidano di rimanere ad oltranza davanti all'Azienda, riprenderà stamattina.

«I lavoratori - spiega il Cobas - hanno dovuto prendere questa decisione perché sono stanchi delle continue vessazioni subite dalla direzione aziendale. A distanza di quasi due mesi i lavoratori attendono ancora il pagamento del secondo ciclo di 9 settimane della Cassa integrazione guadagni ordinaria per covid 19. Tale situazione sarebbe dovuta al “doloso” ritardo della presentazione delle domande di Cigo covid 19 all’Inps. L’irresponsabilità e il cinismo dell’Azienda hanno portato i lavoratori allo stremo della disponibilità economica per il sostentamento delle loro famiglie. Il mancato rispetto degli accordi sindacali per la rotazione del personale nelle parziali attività lavorative dell’Azienda ha fatto il resto per cui i lavoratori oltre ad aver subito un importante danno economico hanno subito anche una palese e pesante discriminazione». Non solo.

«Nonostante i recenti interventi della Prefettura di Brindisi - prosegue Quaranta - che da qualche tempo aveva preso in carico la complessa vertenza dei lavoratori della Revisud per accelerare i tempi per i pagamenti della Cigo covid 19 e per portare l’Azienda nell’alveo del rispetto delle regole e delle norme ad oggi nulla è cambiato alla condizione dei lavoratori». Le maestranze avrebbero voluto spiegare ieri al Prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, il disagio che stanno vivendo assieme alle loro famiglie. «I lavoratori solleciteranno il Prefetto a sostenere un percorso condiviso, auspicabilmente con l’aiuto di Enti e Istituzioni, per trovare una soluzione definitiva a questa loro insostenibile condizione affinché possano vedersi garantiti i diritti Costituzionali messi in discussione dal comportamento della Revisud per nulla incline alla responsabilità sociale d’impresa.

La mancanza di prospettiva per le attività lavorative dell'Azienda non fa presagire nulla di buono per il mantenimento dei livelli occupazionali e questo non fa altro che aumentare la preoccupazione ai quasi 70 lavoratori e le loro famiglie. Gli strascichi della pandemia rischiano di aggravare ulteriormente la situazione in un territorio come il nostro già molto sofferente dal punto di vista economico, sociale e occupazionale ed è proprio per questo che non possiamo permetterci altre distrazioni».