Brindisi, esplodono le condotte dell’acqua: disagi

Brindisi - Fiumi d’acqua per le strade di Brindisi a causa dell’esplosione di alcune condotte dell’Acquedotto pugliese.

Non era la pioggia, caduta nelle prime ore del mattino, la causa di quelle importanti concentrazioni di acqua che si sono viste in due zone della città: via Provinciale per San Vito e via Mafai al rione Sant’Elia. Dalle 6 di ieri mattina i Vigili del fuoco insieme con i tecnici dell'Acquedotto Pugliese hanno iniziato a lavorare per arginare le perdite di acqua che hanno allagato le strade e fare tutte le valutazioni tecniche del caso. Nessun pericolo - data anche l’ora - per automobilisti e pedoni dato che i vigili urbani hanno, nell'immediato, bloccato il traffico in entrambe le zone.

Grossi disagi in via provinciale per San Vito - una delle vie più battute dai brindisini - che collega il Centro ad altri quartieri che è stata interdetta a causa anche del fatto che l’asfalto si è spaccato in diversi punti. «A causa di rottura delle condutture dell’Acquedotto pugliese in via Provinciale per San Vito e in via Mafai al quartiere Sant’Elia, è interrotta la circolazione del traffico e sono state disposte le deviazioni», ha spiegato il Comune di Brindisi, comando della Polizia locale. «In via Provinciale per San Vito la circolazione è interrotta nel tratto dalla rotatoria (Santa Teresa – ex caserma dei Vigili del fuoco) fino all’incrocio con via Del Lavoro, per chi arriva dal centro la Polizia locale sta facendo deviare in via del Lavoro, per chi esce dal quartiere Casale può procedere dalla rotatoria in direzione strada Pittachi».

E ancora: «Al quartiere Sant’Elia il tratto interessato dal guasto è via Mafai angolo via Ligabue, è interrotta la circolazione in via Mafai. I tecnici dell’Acquedotto pugliese sono intervenuti sul posto, al momento è stata ridotta la pressione dell'acqua in tutta la città per permettere i lavori, aspettiamo ulteriori aggiornamenti». Il calo di pressione ha creato problemi ai piani più alti e nelle abitazioni prive di autoclave. Il disagio che riguarda due aree densamente popolate della città è durato quasi tutta la giornata. Nel tardo pomeriggio il guasto in via Provinciale San Vito è stato riparato. [Ant. Port.]