San Vito dei Normanni, mette la ex nuda sui manifesti

S. VITO DEI NORMANNI - Quando ha capito che non aveva alcuna possibilità di riallacciare la relazione con la sua ex, si è vendicato tappezzando tutta San Vito dei Normanni con manifesti in cui la donna era ritratta nuda o in espliciti atteggiamenti sessuali. Per quanto la 45enne sanvitese possa aver fatto il prima possibile, anche con l’aiuto di amici e conoscenti, a rimuovere i manifesti che la vedevano inconsapevole protagonista, in tanti a San Vito hanno visto le foto della donna.

Chi ha visto i manifesti non ha avuto dubbi: alla base dell’attacco persecutorio c’era qualcuno che ha tentato avance ed è stato respinto. La vittima si è, quindi, rivolta ai carabinieri a cui ha raccontato l’inferno che stava vivendo da quando aveva deciso di troncare la relazione con un 53enne residente a Ceglie Messapica. L’uomo, non accettando la fine della storia sentimentale, ha iniziato a perseguitare la sua ex con messaggi e telefonate ad ogni ora del giorno e della notte. Sistematicamente il 53enne cegliese si appostava sotto l’abitazione e il luogo di lavoro della sua ex compagna, la seguiva nel tragitto casa-lavoro ed è arrivato anche a minacciarla di morte. La campagna diffamatoria in danno della sua ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Dopo la denuncia della 45enne e le indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, il pm a cui è stato affidato il fascicolo ha chiesto e ottenuto dal pm l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico del 53enne cegliese. A dare esecuzione al provvedimento restrittivo sono stati i militari dell’Arma della stazione di San Vito, che hanno proceduto alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare al destinatario della stessa.

D’ora in avanti il 53enne cegliese non potrà uscire di casa se non avendo prima chiesto e ottenuto il permesso del giudice e, ovviamente, non potrà mettersi in contatto in alcun modo con la sua ex compagna. Eventuali violazioni delle prescrizioni che gli sono state imposte dal giudice potrebbero comportare per lo stalker un aggravamento della misura cautelare. Per quanto possa essere ancora pazzamente innamorato della sua ex e non ha alcuna volontà di accettare che la loro storia è definitivamente finita, l’uomo farà meglio – per se stesso, oltre che per la sua ex – a mettersi l’anima in pace se vuole evitare che la sua follia lo faccia andare incontro ad ulteriori problemi con la giustizia.