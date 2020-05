Mesagne, è ai domiciliari ma in casa ha 25 grammi di eroina: in carcere

I Carabinieri di Mesagne hanno arrestato, in flagranza di reato, Zanzarelli Donato, 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, già agli arresti domiciliari per lo stesso reato. In particolare l’uomo, nella tarda serata di ieri, nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 24,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e la somma di 605,00 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, l'arrestato si trova in carcere.