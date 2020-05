Fasano: «Siete mafiosi», rissa sfiorata in Consiglio

FASANO - Più che un’aula di Consiglio comunale, un ring: si è sfiorato lo scontro fisico l’altra notte nell’aula di Palazzo di città dove si è tenuta una seduta fiume dell’assise civica che aveva all’ordine del giorno una serie di questione, alcune delle quali di grande interesse.

Il confronto, che già era stato duro e dai toni “maschi” per tutta la durata della riunione del Consiglio, si è ulteriormente infervorato quando la discussione è approdata alla installazione delle antenne telefoniche sul territorio fasanese. I consiglieri Raffaele Trisciuzzi e Maria Rosaria Olive hanno perso la pazienza e, dopo un duro attacco nei confronti del consigliere Franco Mastro, sono andati all’attacco frontale di maggioranza e sindaco, sovrapponendosi all’intervento di quest’ultimo. «Deve smetterla di prendere per il c…o i cittadini…», è la frase che Trisciuzzi ha detto al sindaco Zaccaria. E poi ha proseguito dando del “mafiosi!” a chi era seduto sui banchi della maggioranza. La situazione a quel punto è precipitata. E’ in questo momento che il consigliere Giuseppe Simone, presente in quel frangente tra i banchi dell’opposizione, si è avvicinato a Trisciuzzi chiedendo al collega di contenere i toni, usando frasi dialettali rivolte all’ex-grillino e ha minacciato di prenderlo a schiaffi ed il tutto accompagnato da un urlato «…mafiosi a chi?».

A documentare la bagarre esplosa nel cuore della notte nell’aula consiliare di Palazzo di città è un video che è stato postato dallo stesso consigliere Triusciuzzi. Video che ieri in poche ore è diventato virale in rete e ha collezionato migliaia di visualizzazioni.

A prescindere da chi avesse ragione e chi avesse torto e da eventuali strascichi di altra natura per quello che è successo nell’emiciclo consiliare, resta l’amaro in bocca per lo “spettacolo” che la massima assise cittadina ha offerto alla città. C’è chi, da decennale osservatore delle vicende politiche cittadine, ha lapidariamente sentenziato: «Un livello così basso in Consiglio comunale non lo si era mai visto».

Da aggiungere che, in conclusione della seduta-fiume dell’assise civica, quando il Consiglio ha esaminato la proposta di revoca della permuta, deliberata nella scorsa seduta dell’assise, di un terreno ubicato a Torre Canne, in assise si è vissuto un altro momento ad alta tensione. La consigliera Maria Rosaria Olive nel suo intervento ha affermato che nessuna minaccia, nessuna intimidazione fermerà le sue denunce. Ha aggiunto: «Sono se mi sparano in testa possono fermarmi». La professionista non ha detto se qualcuno l’ha concretamente minacciata (cosa che, se fosse accaduta, la diretta interessata avrebbe avuto il preciso dovere di denunciare alle competenti autorità).

Un fatto è certo: in questo clima amministrare la città in un particolare momento come quello che stiamo attraversando diventa ancora più difficile. Non solo. Le sedute del Consiglio comunale diventano l’occasione per sfogare veleni e il rischio che, così facendo, si perdano di vita i problemi reali della città è più che concreto.