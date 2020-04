Ostuni, in macchina con coltelli e un bastone minaccia poliziotto: arrestato

La Polizia di Ostuni (Br) ha arrestato un uomo del posto per violazione di domicilio, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, già noto per furti e altro. È stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti e cose atti ad offendere, sottoposti a sequestro penale. Attualmente si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno notato un’utilitaria con alla guida l’arrestato ed accanto la moglie che, in una contrada lungo la Ostuni-Ceglie, si introduceva in una strada privata, la percorreva sino a giungere all’interno di una villa di campagna. Ma i due, quando hanno scoperto che in casa c'erano i proprietari, sono andati via.

A quel punto sono stati bloccati da un agente che era da solo, ma l'uomo alla guida è uscito dal mezzo e con un bastone in legno ha minacciato il poliziotto per farlo desistere dall’utilizzare il proprio telefonino e chiamare i colleghi della Squadra Volante. Giunti sul posto altri agenti, l'uomo ha continuato a minacciare di morte l’operatore di polizia che lo aveva bloccato.

Nella macchina della coppia c'erano un coltello con lama a forma di ascia lunga circa 9 centimetri, un bastone in legno di 75 centimetri, 1 torcia, 1 strumento multiuso tipo frangi-vetri e con manico contenente strumenti ad estrazione manuale, quali una lama da coltello appuntita di circa 6 centimetri, una lama seghettata di circa 6 centimetri, una lama seghettata con doppia dentatura di circa 6 centimetri, un cacciavite a croce di circa 6 centimetri e un cavatappi con al centro vano per smontaggio bulloni-dadi.

L'uomo si trova ai domiciliari.